Mitteilung der HÖRMANN Industries GmbH: Stärkung der Bevölkerungswarnung in Deutschland Die HÖRMANN Warnsysteme GmbH übernimmt die SAFUS GmbH Die HÖRMANN Warnsysteme GmbH, Teil der HÖRMANN Gruppe (Unternehmensanleihe, ISIN: NO0012938XXX), hat 100 Prozent der Anteile an der SAFUS GmbH mit Sitz in Pfarrkirchen übernommen. Mit dem Zusammenschluss bündeln zwei etablierte deutsche Anbieter von Warn- und Alarmierungssystemen ihre Kräfte und bauen ihre Position im deutschen Markt deutlich aus. SAFUS wurde 2017 gegründet und hat sich seitdem zu einem gefragten Anbieter elektronischer und mobiler Sirenen sowie der Leitstellen-Software SiMaSo entwickelt. Besonders im Rahmen des Sirenen-Bundesförderprogramms setzte das Unternehmen zahlreiche Projekte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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