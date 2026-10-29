50Hertz-Transmission-COO Dirk Biermann hält mehr als 40 Millionen Elektro-Pkw in Deutschland bis 2045 für technisch und energetisch machbar. Voraussetzung sei der weitere Ausbau erneuerbarer Energien. Das sagte er in einem Interview mit dem VDE. Dirk Biermann, COO für den Bereich Operations beim Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz hält die weitere Elektrifizierung des Straßenverkehrs in Deutschland für technisch machbar - unter einer Bedingung. "Für das Jahr 2045 rechnen wir mit über 40 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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