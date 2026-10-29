ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Schwächere sonstige Erträge im dritten Quartal der niederländischen Großbank sowie Kreditausfall-Rückstellungen seien durch das Kostenmanagement, die Entwicklung des harten Kernkapitals und Aktienrückkäufe ausgeglichen worden, schrieb Johan Ekblom am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0011821202
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