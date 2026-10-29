Solide operative Fortschritte macht Aqarios Quantum Technologies: So hat sich das im Bereich Softwareanwendungen für Quantencomputing tätige Unternehmen Förderzusagen im mittleren sechsstelligen Euro-Betrag für drei unterstützte Forschungsprojekte gesichert. Konkret geht es unter anderem darum, wie Mitarbeiter von Unternehmen Quantentechnologie für die Lösung komplexer Probleme einsetzen können, ohne super ausgeprägte Kenntnisse auf dem Gebiet haben zu müssen. Ein anderes Projekt dreht sich darum, wie Versorger ihre Stromnetze möglichst optimal aufstellen. Zudem beschäftigt sich ein internationales Team damit, wie sich Quantentechnologie schon auf heutiger Hardware einsetzen lässt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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