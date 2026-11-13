Die meisten heimischen Smallcap-Investoren werden es vermutlich kaum mitbekommen haben: Anfang November 2026 hat der Techkonzern IBM in Chicago ein neues Quantencomputersystem vom Typ Quantum System Two mit dem leistungsstarken Nighthawk-Chip in Betrieb genommen. Gemeinsam mit Universitäten, Forschungseinrichtungen und Unternehmen will IBM darauf industrielle Anwendungen und neue Quantenalgorithmen entwickeln. Im Fokus stehen unter anderem die Medikamentenentwicklung und die Optimierung von Stromnetzen. Das System soll als Anker des entstehenden National Quantum Algorithm Center dienen. Ziel ist es, Quantencomputing schneller in wirtschaftlich nutzbare Anwendungen zu überführen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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