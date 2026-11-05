Eine gute Planung braucht Daten und Rechenkraft. Die Planungsdaten verwalten viele Konzerne mit der Software von SAP, doch die Rechenkraft stößt bei verzwickten Aufgaben an Grenzen. Je mehr Abhängigkeiten zusammenkommen, etwa in der Lagerhaltung, im Stromnetz oder in der Produktion, desto schwerer tun sich klassische Verfahren. Hier wollen Quantenanbieter den Problemen an den Kragen gehen. Aqarios Quantum Technologies hat am 29. Oktober Fördermittel für drei Forschungsprojekte gemeldet, eines davon mit E.ON für das Stromnetz. D-Wave unterschrieb am 28. Oktober mit LG CNS eine Absichtserklärung für Optimierung in der Fertigung. Wir sehen uns daher SAP, Aqarios Quantum Technologies und D-Wave Quantum genauer an.Den vollständigen Artikel lesen ...
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