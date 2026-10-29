Bis zu 425 Mio. CAD: Millionen-Deal für Antimon in Kanada bahnt sich an!

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Critical One Energy meldet eine verbindliche Grundsatzvereinbarung (Memorandum of Understanding, kurz MOU) mit Solar International Core Canada (SICC) für das Antimon-Gold-Projekt Howells Lake in Ontario. Vorgesehen seien 25 Millionen CAD an strategischem Kapital, eine mögliche Baufinanzierung von bis zu 400 Millionen CAD und ein künftiger Abnahmevertrag für Antimon. Damit würde die geplante Mine mit einer Verarbeitungsanlage in Ontario verbunden.

Critical One Energy meldet eine verbindliche Grundsatzvereinbarung (Memorandum of Understanding, kurz MOU) mit Solar International Core Canada (SICC) für das Antimon-Gold-Projekt Howells Lake in Ontario. Vorgesehen seien 25 Millionen CAD an strategischem Kapital, eine mögliche Baufinanzierung von bis zu 400 Millionen CAD und ein künftiger Abnahmevertrag für Antimon. Damit würde die geplante Mine mit einer Verarbeitungsanlage in Ontario verbunden.

Kapital für Projekt und Verarbeitung

SICC solle 15 Millionen CAD zu 1,20 CAD je Aktie investieren und dafür 12,5 Millionen Aktien erhalten. Dies entspräche einer Beteiligung von 12 Prozent auf vollständig verwässerter Basis. Der Vollzug der Aktieninvestition stehe unter dem Vorbehalt einer 90-tägigen Prüfung und der Zustimmung der zuständigen Börse.



Weitere 10 Millionen CAD seien für den Anteil von Critical One an der geplanten Antimon-Verarbeitungsanlage vorgesehen. SICC würde diese Beteiligung finanzieren, während Northlink Development Group die Anlage entwickeln und das Projektmanagement übernehmen solle. Critical One wäre damit sowohl möglicher Rohstofflieferant als auch Anteilseigner der Verarbeitung.