Anzeige / Werbung
Critical One Energy meldet einen weiteren Schritt bei seinen Plänen für eine Antimon-Lieferkette in Ontario. Der Entwicklungspartner Solar International Core Canada hat Process Research ORTECH mit metallurgischen Dienstleistungen beauftragt. Das Unternehmen soll untersuchen, wie sich Antimon aus Proben des Projekts Howells Lake gewinnen und weiterverarbeiten lässt. Die Ergebnisse sollen Daten für die Auslegung einer geplanten Verarbeitungsanlage liefern.
Critical One Energy meldet einen weiteren Schritt bei seinen Plänen für eine Antimon-Lieferkette in Ontario. Der Entwicklungspartner Solar International Core Canada hat Process Research ORTECH mit metallurgischen Dienstleistungen beauftragt. Das Unternehmen soll untersuchen, wie sich Antimon aus Proben des Projekts Howells Lake gewinnen und weiterverarbeiten lässt. Die Ergebnisse sollen Daten für die Auslegung einer geplanten Verarbeitungsanlage liefern.
Bohrkerne für die Untersuchung
Critical One hat nach eigenen Angaben rund 100 Kilogramm ausgewählter Bohrkerne an Process Research ORTECH in Mississauga geliefert. Sie stammen aus einem im Oktober 2026 abgeschlossenen metallurgischen Bohrprogramm mit fünf Bohrungen und insgesamt 789 Metern. Die vollständigen Bohrkerne haben einen Durchmesser von 63,5 Millimetern. Die Proben wurden laut Critical One so ausgewählt, dass sie unterschiedliche Formen des Antimonminerals Stibnit abbilden. Dazu gehören fein verteiltes Material, Vorkommen in Gesteinsadern sowie halbmassive und massive Bereiche. Stibnit ist dem Unternehmen zufolge das wichtigste Antimonmineral auf Howells Lake. Das Antimon-Gold-Projekt liegt im Nordwesten Ontarios im Heimatgebiet der Eabametoong First Nation, etwa 120 Kilometer westlich des Zugangskorridors zum Ring of Fire.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)