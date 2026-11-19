Anzeige / Werbung

Critical One Energy meldet einen weiteren Schritt bei seinen Plänen für eine Antimon-Lieferkette in Ontario. Der Entwicklungspartner Solar International Core Canada hat Process Research ORTECH mit metallurgischen Dienstleistungen beauftragt. Das Unternehmen soll untersuchen, wie sich Antimon aus Proben des Projekts Howells Lake gewinnen und weiterverarbeiten lässt. Die Ergebnisse sollen Daten für die Auslegung einer geplanten Verarbeitungsanlage liefern.

Critical One Energy meldet einen weiteren Schritt bei seinen Plänen für eine Antimon-Lieferkette in Ontario. Der Entwicklungspartner Solar International Core Canada hat Process Research ORTECH mit metallurgischen Dienstleistungen beauftragt. Das Unternehmen soll untersuchen, wie sich Antimon aus Proben des Projekts Howells Lake gewinnen und weiterverarbeiten lässt. Die Ergebnisse sollen Daten für die Auslegung einer geplanten Verarbeitungsanlage liefern.

Bohrkerne für die Untersuchung

Critical One hat nach eigenen Angaben rund 100 Kilogramm ausgewählter Bohrkerne an Process Research ORTECH in Mississauga geliefert. Sie stammen aus einem im Oktober 2026 abgeschlossenen metallurgischen Bohrprogramm mit fünf Bohrungen und insgesamt 789 Metern. Die vollständigen Bohrkerne haben einen Durchmesser von 63,5 Millimetern. Die Proben wurden laut Critical One so ausgewählt, dass sie unterschiedliche Formen des Antimonminerals Stibnit abbilden. Dazu gehören fein verteiltes Material, Vorkommen in Gesteinsadern sowie halbmassive und massive Bereiche. Stibnit ist dem Unternehmen zufolge das wichtigste Antimonmineral auf Howells Lake. Das Antimon-Gold-Projekt liegt im Nordwesten Ontarios im Heimatgebiet der Eabametoong First Nation, etwa 120 Kilometer westlich des Zugangskorridors zum Ring of Fire.