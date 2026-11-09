Bis zu 6 Millionen Tonnen Antimon-Erz? Dieses Projekt könnte gewaltig werden!

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Critical One Energy hat für sein Antimon-Gold-Projekt Howells Lake erstmals eine unabhängige Größenschätzung erhalten. Das Beratungs-Unternehmen Micon International Limited habe ein Explorations-Ziel von 2 bis 6 Millionen Tonnen Gestein mit 3 bis 8 Prozent Antimon umrissen, teilte das Unternehmen mit. Zudem hätten drei neue Bohrungen das Antimon-Vorkommen in der East Zone (Ostzone) um 100 Meter nach Nordwesten verlängert. Der beste Abschnitt habe auf 4,0 Metern 4,52 Prozent Antimon enthalten.

Critical One Energy meldet neue Bohrergebnisse und erstmals eine unabhängige Größenordnung für das Antimon-Gold-Projekt Howells Lake in Ontario. Drei weitere Bohrlöcher trafen auf Antimon und Gold und verlängerten die mineralisierte Ostzone um 100 Meter nach Nordwesten. Das Beratungsunternehmen Micon International habe zugleich ein Explorationsziel von 2 bis 6 Millionen Tonnen mit 3 bis 8 Prozent Antimon umrissen.

Unabhängige Zielspanne für das Projekt

Micon habe die Zielspanne aus den bisherigen Bohrdaten, historischen Ergebnissen und der weiterhin offenen Mineralisierung abgeleitet, berichtet Critical One Energy. Ein Explorationsziel ist eine frühe Schätzung möglicher Menge und Gehalte und noch keine Mineralressource. Die laufenden Arbeiten sollen deshalb genügend Daten für eine erste Ressourcenschätzung der Ostzone liefern.



Bereits im September hatte Micon die moderne Datengrundlage des Projekts in einem technischen Bericht geprüft. Damals war Antimon über mehr als 300 Meter Streichlänge sowie von der Oberfläche bis etwa 200 Meter Tiefe dokumentiert. Das neue Ziel ordnet diese Ergebnisse nun erstmals in einer Mengen- und Gehaltsspanne ein.