Original-Research: Österreichische Post AG - von Montega AG



29.10.2026 / 13:33 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Österreichische Post AG Unternehmen: Österreichische Post AG ISIN: AT0000APOST4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.10.2026 Kursziel: 38,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

Q3-Preview: Briefrückgang dürfte sich abschwächen, Einmaleffekte begünstigen Ergebnis



Die Österreichische Post AG legt am 12. November ihre Zahlen zum Q3 vor. Wir erwarten ein operativ solides Quartal, in dem sich der Rückgang im Briefgeschäft verlangsamt und das Paketgeschäft weiter Volumen gewinnt. Das berichtete EBIT dürfte durch positive Sondereffekte geprägt sein.



Rückgang in Briefsparte dürfte sich verlangsamen: Wir gehen davon aus, dass sich der Volumen- bzw. Umsatzrückgang im Briefgeschäft in Q3 auf rund 3-4% yoy abschwächt, nach 7-8% in H1. Haupttreiber dürfte aus unserer Sicht die Portoerhöhung beim Premiumbrief von 1,30 EUR auf 1,90 EUR zum 1. August sein, die somit erstmals im Q3 wirkt. Der strukturelle Substitutionstrend durch die Digitalisierung bleibt unverändert bestehen. Die Tarifmaßnahme sollte den Mengenrückgang nach unserer Einschätzung auf der Ergebnisseite zumindest kurzfristig mehr als ausgleichen und die Ergebnisentwicklung im Segment stabilisieren.



Anhaltendes Wachstum im Paketgeschäft, aber Belastung durch China-Thematik: Beim Paketvolumen rechnen wir weiterhin mit einer erfreulichen Entwicklung und spürbaren Zuwächsen. Gleichzeitig dürfte der Wegfall der Freigrenzen für Pakete aus China, insbesondere in CEE und der Türkei, das Importvolumen und die Margen weiter belastet haben. Für Q4 sehen wir in Österreich unklare Auswirkungen durch die seit 1. Oktober 2026 geltende Paketsteuer von 2,00 EUR (inkl. Umsatzsteuer 2,40 EUR) je Paket, die große Versandhändler und Onlineplattformen betrifft. Wie stark sie Volumen und Mix beeinflusst, ist aus heutiger Sicht schwer einzuschätzen. Wir werden auf Aussagen des Managements zur ersten Kundenreaktion achten.



Logistic Solutions und Bank als Ertragsstützen: Die neuen Zukäufe im Bereich Logistic Solutions dürften sich nach unserer Einschätzung sehr gut entwickelt und das avisierte Margenziel von 10% erreicht haben. Das wäre klar überdurchschnittlich im Vergleich zum Konzern. Die bank99 dürfte vom gestiegenen Zinsniveau profitieren und sich ebenfalls erfreulich entwickelt haben.



Unsere Q3-Erwartungen: Wir rechnen mit einem Umsatz von 758 Mio. EUR (+4,8% yoy) und einem operativen EBIT von rund 35 Mio. EUR (Q3/2025: 41 Mio. EUR). Das wäre auf dem Niveau des Q2 (36,5 Mio. EUR) und unterstellt, dass Portoerhöhungen und wachsende Paketmengen die anhaltenden Kosten- und Preisbelastungen im Wesentlichen ausgleichen. Das berichtete EBIT dürfte durch Sondereffekte überlagert werden, die wir nachfolgend einordnen. Inklusive des von uns unterstellten Nettoeffekts rechnen wir mit einem berichteten EBIT von 63 Mio. EUR.



Rückstellungsauflösung und mögliche Wertberichtigungen als Sondereffekte: Am 11. September meldete die Post, dass eine Ersatzleistung für Sozialabgaben für Beamte aus den Jahren 1996 bis 2008 in Höhe von 47,8 Mio. EUR zu zahlen ist. Da hierfür rund 96 Mio. EUR zurückgestellt waren, rechnen wir mit einem positiven Auflösungseffekt von etwa 48 Mio. EUR. Angesichts des herausfordernden Wettbewerbsumfeldes in CEE können wir uns zudem gut vorstellen, dass Wertberichtigungen vorgenommen werden und taxieren diese vorsichtig auf ca. 20 Mio. EUR. Netto erwarten wir daher einen positiven Effekt von etwa 28 Mio. EUR im Q3-EBIT, den wir dann nach Veröffentlichung endgültiger Q3-Zahlen auf unsere Jahresprognose aufschlagen werden.



Fazit: Operativ rechnen wir für Q3 mit einer soliden Entwicklung, die von einem abgeschwächten Briefrückgang, guten Paketmengen und starken Beiträgen aus Logistic Solutions und Bank getragen wird. Das berichtete EBIT dürfte angesichts der per Saldo positiven Sondereffekte deutlich über dem operativen Niveau liegen, weshalb für die Einschätzung die bereinigte Entwicklung und die Aussagen zum Q4-Ausblick maßgeblich sein werden. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 38,00 EUR.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: info@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News