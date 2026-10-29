Memphis - Der US-Logistikkonzern Fedex blickt wie seine Konkurrenten UPS und DHL zuversichtlicher auf das laufende Jahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie werde voraussichtlich bei 18 bis 18,60 US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Beim Umsatz rechnet Fedex-Chef Raj Subramaniam jetzt mit einem Plus von zwölf Prozent und damit mit einem Prozentpunkt mehr als bisher. Im dritten Quartal stieg der Umsatz von Fedex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab