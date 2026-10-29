Das komplett schwarze Solarmodul Tiger Neo 5.0 des chinesischen Photovoltaik-Hersteller Jinko Solar erreicht einen Wirkungsgrad von 25,52 %. Es kombiniert TOPCon und Heterojunction auf Basis der Rückkontakttechnologie. Jinko Solar hat mit dem Tiger Neo 5.0 ein komplett schwarzes Solarmodul für Privathaushalte vorgestellt. Es basiert auf der neuen TAC-Technologie des Unternehmens und ist die erste auf den Markt gebrachte Version mit der neuen Technologie. Das 48-Zellen-Modul, liefert eine maximale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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