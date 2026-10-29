FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Thyssenkrupp von 16 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit dem Börsenstart der bisherigen Werkstoffhandelssparte unter dem Namen TK Accelis erreiche die Transformation des Konzerns den nächsten Meilenstein, schrieb Dirk Schlamp am Donnerstag. "Der nächste Schritt und die größere Herausforderung ist die Verselbstständigung von Steel Europe."/rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007500001
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