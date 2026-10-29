Kaum an der Börse, schon mit Kaufempfehlung: Berenberg traut der früheren thyssenkrupp-Sparte tk accelis kräftige Margengewinne zu und setzt das Kursziel auf 37 Euro. Die Abspaltung von thyssenkrupp ist gerade einen Tag alt, da meldet sich die erste große Bank zu Wort. Berenberg nimmt tk accelis mit der Empfehlung Buy und einem Kursziel von 37 Euro in die Bewertung auf. Gemessen am aktuellen Kurs von 27,19 Euro ergibt sich ein Potenzial von rund 36 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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