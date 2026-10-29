Berlin - Die ehemaligen Klimaaktivisten der "Neuen Generation", vormals "Letzte Generation", unterstützen die Schülerproteste der Initiative "Gen Z regelt" am 31. Oktober. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "Focus". Die "Neue Generation" ist auf der Demonstration in Berlin vertreten und werde sich mit einem Redebeitrag beteiligen, teilte die Bewegung auf Nachfrage mit. Zudem unterstütze sie die Initiative "Gen Z regelt" bei der Organisation der Veranstaltung.



Der Sprecher der "Neuen Generation", Theodor Schnarr, sagte, die Jugend der Welt gehe mit vollem Recht auf die Straße. Sie stehe vor einem brennenden Trümmerhaufen, der ihre Zukunft sein sollte. Verbrannt durch die Geldgier Überreicher und ihrer Verbündeten in Parlamenten und Chefredaktionen. Prominente Vertreter wie Friedrich Merz und Katherina Reiche zeigten, dass sie für ihren persönlichen Reichtum ein sicheres Leben aller und selbst die Demokratie opfern wollten. Kriege, Demokratieabbau und über allem schwebend die Klima- und Diversitätskatastrophe: Die Jugend fordere ihr Recht auf Leben ein.



Die Antwort der Regierenden sei hierauf seit Jahren eskalierende Härte. Vonseiten vieler Medien ernteten engagierte Menschen zu häufig Verunglimpfungen, sagte Schnarr weiter. Es bleibe zu hoffen, dass sich dies in Deutschland im Rahmen der kommenden Proteste von Schülern zum Besseren verändere. Dass die Sorgen der Protestierenden ernst genommen würden. Dass sich auf das Finden von Lösungen konzentriert werde. Die Gesellschaft stehe vor nie dagewesenen Herausforderungen, die sie gemeinsam angehen müsse.



Als "Neue Generation" trete man für einen Lösungsansatz ein: die ursprüngliche Demokratie, die Demokratie per Los. Eine Form des Zusammenkommens, bei dem sich Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft auf Augenhöhe begegnen, gut informiert werden, ihre Perspektiven austauschen können und so gemeinsam eine gute Lösung für alle finden können. Eine Lösung fern von Parteiinteressen, Geldgier oder Wahlkampfzwängen. Politik könnte etwas sein, auf das man mit Zuversicht schauen könne. Die Losdemokratie sei der Schlüssel.



Die "Neue Generation" gilt als Nachfolgegeneration der "Letzten Generation". Die Klima-Protestbewegung wurde 2022 wegen Straßenblockaden und Farbanschlägen in ganz Deutschland bekannt.





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