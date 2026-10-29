Mountain View - Google wird dank neuer KI-Übersichten mehr genutzt - doch zugleich wächst der Umsatz im Kerngeschäft des Internet-Riesen langsamer. Die Wall Street ist enttäuscht: Anleger liessen die Aktie des Mutterkonzerns Alphabet nach frischen Quartalszahlen am Donnerstag im frühen Handel um zwölf Prozent fallen. Alphabet steigerte den Quartalsumsatz im Jahresvergleich um rund 25 Prozent auf 127,6 Milliarden Dollar und verfehlte damit knapp die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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