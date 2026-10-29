Amazon Aktie: Kann AWS die 220-Milliarden-Dollar-Investitionen rechtfertigen?

Wenn Amazon am heutigen Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Bücher öffnet, blickt die Wall Street auf den mutmaßlich wichtigsten Prüfstein der laufenden Berichtssaison. Nach den gegensätzlichen Reaktionen auf die Bilanzen von Microsoft (bejubelt für starkes Cloud-Wachstum) und Alphabet (abgestraft für ausufernde Investitionsbudgets) entscheidet sich bei der Amazon Aktie, welcher Bewertungsansatz sich am Markt durchsetzen könnte. Im Zentrum des Interesses steht dabei die Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS): Ein reines Bestätigen anhaltender Kundennachfrage dürfte kaum mehr genügen; Anleger verlangen vielmehr belastbare Beweise dafür, dass die massiven Investitionen in künstliche Intelligenz und Rechenzentren in nachhaltige freie Cashflows und Margenausweitungen überführt werden können. Die anstehenden Quartalszahlen dürften somit die Weichen für das gesamte Sentiment im Technologiesektor stellen.

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