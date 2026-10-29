Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKIO: 6981) (ISIN: JP3914400001) hat mit der Serienproduktion der Modelle MM8330-2600RJ5 und MM8330-2600RK20 der SWL-Serie begonnen, den weltweit kleinsten HF-/Mikrowellen-Koaxialsteckverbindern mit Schalter*. Mit Abmessungen von nur 1,0 mm 1,0 mm 0,55 mm reduzieren die neuen Steckverbinder die Montagefläche auf der Leiterplatte im Vergleich zu Muratas bisheriger SWJ-Serie um etwa 40 %. Bei Verwendung mit speziellen Messspitzen verringert die SWL-Serie die Leiterplattenfläche einschließlich des Keep-out-Bereichs im Vergleich zu Muratas bisheriger SWJ-Serie um etwa 60 %.

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[Murata Manufacturing Co., Ltd.] RF microwave coaxial connectors with a switch

Da drahtlose Geräte immer mehr Funktionen integrieren, übt die steigende Anzahl an Bauteilen zunehmenden Druck auf den begrenzten Platz auf der Leiterplatte aus. HF-Teststeckverbinder benötigen nicht nur Montagefläche für den Steckverbinder selbst, sondern auch ausreichend Freiraum um das Bauteil herum, damit die Sonden während der Schaltungsmessung Zugang haben.





Reduzierung des Platzbedarfs für HF-Messungen

Murata begegnet diesen Einschränkungen mit einer firmeneigenen Struktur, die seine HF- und mechanischen Designtechnologien kombiniert. Das Design ermöglicht eine Miniaturisierung bei gleichzeitig geringen HF-Übertragungsverlusten und hoher mechanischer Robustheit. Mit Abmessungen von 1,0 mm 1,0 mm 0,55 mm ist die SWL-Serie kleiner als die bisherige SWJ-Serie von Murata, die 1,4 mm 1,2 mm 0,65 mm misst, was eine größere Flexibilität bei der Bauteilplatzierung auf der Leiterplatte ermöglicht.

Bei Verwendung mit der speziellen automatischen oder manuellen Sonde benötigt der Steckverbinder weniger Freiraum um den Testpunkt herum, wodurch die für die HF-Messung erforderliche Gesamtfläche auf der Leiterplatte reduziert wird. Die speziellen Sonden sollen im Dezember 2026 in Serienproduktion gehen.





Unterstützt Frequenzen bis zu 15 GHz

Die SWL-Serie unterstützt einen Frequenzbereich von DC bis 15 GHz bei einer Nennimpedanz von 50 O. Der MM8330-2600RJ5 wird auf Spulen zu 5.000 Stück geliefert, während der MM8330-2600RK20 auf Spulen zu 20.000 Stück geliefert wird.

Murata wird auch weiterhin kleinere elektronische Bauteile und Lösungen entwickeln, die eine effektivere Nutzung des begrenzten Platzes auf Leiterplatten ermöglichen und so leistungsstärkere und kompaktere Smartphones sowie Wearables unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Produktseite. Bei Produktanfragen kontaktieren Sie Murata.

Dieses Video erläutert näher die Rolle von HF-/Mikrowellen-Koaxialsteckverbindern mit Schalter und deren Einsatz bei der Schaltungsmessung.

Hinweis: Basierend auf Untersuchungen von Murata vom 28. Oktober 2026.



Über Murata

Murata Manufacturing Co., Ltd. ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von passiven elektronischen Bauteilen und Lösungen auf Keramikbasis, Kommunikationsmodulen und Stromversorgungsmodulen. Murata engagiert sich für die Entwicklung fortschrittlicher elektronischer Materialien sowie modernster, multifunktionaler Module mit hoher Packungsdichte. Das Unternehmen verfügt über Mitarbeiter und Produktionsstätten auf der ganzen Welt.

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Tatsuki Ichioka, prsec_mmc@murata.com

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