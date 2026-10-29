I nterbrands Ranking "Best Global Brands 2026": Zum achten Mal in Folge ist die Allianz die wertvollste Versicherungsmarke der Welt und belegt nun Platz 26 unter allen Marken.

Die finanzielle Performance und ein kontinuierliches Management der Marke bilden die Grundlage für die Markenstärke, was sich in einem Rekord-Betriebsergebnis im ersten Halbjahr 2026 widerspiegelt.

Im Jahr 2026 trug die Allianz dazu bei, dass die Olympischen und Paralympischen Winterspiele in Mailand-Cortina sicher über die Bühne gingen, startete eine Partnerschaft mit dem Tennisspieler Jannik Sinner und gründete die "Allianz School for Life", um die Kompetenz im Bereich Finanzen zu fördern.

Ein stetiger Aufstieg zu neuen Höhen: Zum achten Mal in Folge ist die Allianz die wertvollste Versicherungsmarke der Welt und hat einen Rekordmarkenwert von $30,7 Milliarden erreicht, wodurch sie im Ranking "Best Global Brands 2026" von Interbrand um einen Platz auf Rang 26 vorgerückt ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261028861569/de/

#1 Global Insurance Brand

Dieser Anstieg um 9 gegenüber 2025 verringert den Abstand zu den weltweit wertvollsten Konsum- und Technologiemarken darunter Coca-Cola, Disney und Adobe weiter. Der Aufwärtstrend wird gestützt durch starkes Wachstum und eine exzellente finanzielle Performance sowie eine globale Markenstrategie, die auf Vertrauen baut und den Fokus auf den Kunden legt.

Oliver Bäte, Chief Executive Officer von Allianz SE, sagte:

"In einem von starkem Wettbewerb geprägten Markenumfeld haben wir unsere Dynamik aufrechterhalten, indem wir uns auf das konzentriert haben, was für unsere Kunden am wichtigsten ist: ihre Gesundheit und ihre persönlichen Finanzen. Unsere solide geschäftliche Grundlage und unsere kontinuierlichen Investitionen in die Absicherung der dringendsten Bedürfnisse der Menschen bilden die Grundlage für die diesjährige Auszeichnung durch Interbrand. Darüber hinaus bringen unsere Initiativen zum Aufbau von Gemeinschaft und unsere globalen Sportpartnerschaften Menschen zusammen und schaffen wertvolle Räume für den Austausch."

Die Allianz setzt sich dafür ein, Produkte und Dienstleistungen mit einer menschlichen Note zu gestalten, die dabei helfen, in einer zunehmend komplexen und fragmentierten Welt erfolgreich zu sein:

Der Allianz 3am Report ermittelt die Sorgen der Menschen, die am dringendsten sind. Dabei stehen Gesundheit und Finanzen an erster Stelle.

Die Allianz School for Life stattet Menschen mit praktischen Kenntnissen über Finanzen und Risiken aus, um sie resilienter zu machen.

Die Initiativen zur Förderung der Einigkeit und des Gemeinschaftssinns unterstützen soziale Bindungen und den Dialog in einer zunehmend polarisierten Welt, wo sich viele häufig allein fühlen.

Sport verbindet

Sport schafft spürbar ein Gefühl der Zugehörigkeit. Als weltweiter Versicherungspartner der olympischen und paralympischen Bewegung, hat die Allianz dazu beigetragen, dass die Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina sicher und geschützt stattfinden konnten. Die Spiele erreichten weltweit mehr als 5,4 Millionen Zuschauer vor Ort und rund 2,6 Milliarden Fernsehzuschauer. Der Allianz-Sicherheitsschlitten trug dazu bei, die Sicherheitsstandards im Bobsport zu erhöhen. Die Spiele markierten zudem 20 Jahre Partnerschaft von Allianz mit der Paralympischen Bewegung. Im Jahr 2026 ging die Allianz zudem eine mehrjährige weltweite Partnerschaft mit einem der weltbesten Tennisspieler ein Jannik Sinner.

Diese Meilensteine für das Jahr 2026 bauen auf jahrzehntelangem Engagement im Sport auf. Dazu gehören mehr als 25 Jahre Zusammenarbeit mit dem FC Bayern München sowie die Unterstützung von Hunderten lokaler Sportvereine und -verbände in verschiedenen Ländern. Die Allianz verfügt über acht eigene Stadien, einschließlich einer Beach Volleyball-Arena für LA28 als neuestem Zugang. Dort treffen sich jedes Jahr Millionen von Fans.

Stärkung der Marke für kommende Herausforderungen

Da die KI die Art und Weise verändert, wie Menschen suchen, vergleichen und Entscheidungen treffen, ändern sich auch die Regeln für Marken.

"In einer von KI geprägten Welt ist Vertrauen der Schlüssel, der Markenstärke in sinnvolle und dauerhafte Kundenbeziehungen verwandelt. Dieses Vertrauen verdienen wir uns nicht nur durch zuverlässige Informationen, sondern auch durch Erfahrungen, auf die sich die Menschen verlassen können indem wir dort präsent sind, wo sie Entscheidungen treffen, und ihnen eine nahtlose Customer Journey bieten, sowohl digital als auch persönlich. Da KI die Art und Weise verändert, wie Menschen Informationen finden, entwickeln wir unsere Marken- und Vertriebsstrategie weiter, damit die Allianz sichtbar, relevant und vertrauenswürdig bleibt und das beste Kundenerlebnis bietet, wo immer die Kunden es bevorzugen", sagte Bernd Heinemann, Group Head of Strategy, Brand and Customer Experience bei Allianz SE.

Über das Interbrand Ranking

Das Interbrand Best Global Brands Ranking ist ein renommierter Jahresbericht, der die 100 wertvollsten globalen Marken anhand der finanziellen Leistung, ihrer Rolle im Hinblick auf die Kaufentscheidungen der Kunden und ihrer Markenstärke in eine Rangliste einordnet.

Weitere Links Allianz bestätigt Status als wertvollste Versicherungsmarke der Welt Allianz 3am report

Über die Allianz

Die Allianz Gruppe ist einer der weltweit führenden Versicherer und Vermögensverwalter. Sie ist in fast 70 Ländern tätig und betreut rund 97 Millionen Privat- und Firmenkunden*. Unsere Kunden profitieren von einem breiten Spektrum an Versicherungsdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen, darunter Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen sowie Assistance-Leistungen, Kreditversicherungen und globale Unternehmensversicherungen. Die Allianz wurde zum achten Mal in Folge im Ranking "Best Global Brands 2026" von Interbrand als weltweit führende Versicherungsmarke ausgezeichnet. Der Erfolg der Allianz basiert auf einer technologiegestützten Kundenorientierung wir bieten unseren Kunden Sicherheit, Schutz und Vorsorge und stärken die Resilienz von Einzelpersonen, Gemeinschaften und Gesellschaften. Wir gehören zu den weltweit größten Investoren und verwalten rund €791 Milliarden** im Auftrag unserer Versicherungskunden. Darüber hinaus verwalten unsere Vermögensverwalter PIMCO und Allianz Global Investors rund €2,2 Billionen** an Fremdvermögen. Dank der systematischen Einbeziehung von Umwelt- und Sozialkriterien in unsere Geschäftsprozesse und Anlageentscheidungen erhielt die Allianz ein MSCI-ESG-Rating von AAA (Stand: März 2026). Im Jahr 2025 erzielten unsere 156.000 engagierten Mitarbeiter für unsere Aktionäre ein Gesamtgeschäftsvolumen von €186,9 Milliarden und einen operativen Gewinn von €17,4 Milliarden.

Stand: 31. Dezember 2025. Die Kundenzahl umfasst ausschließlich Allianz-Kunden in konsolidierten Unternehmen, die zum Berichtsumfang gehören.

** Stand: 30. Juni 2026.

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