Die Marvell Technology-Aktie erlebte am heutigen Donnerstag einen heftigen Kursdämpfer. Sie beendete den US-Handel mit einem Minus von -13%. Was steckt hinter dem großen Rücksetzer und ist der Kursverlust tatsächlich gerechtfertigt? Mega-Übernahme in Sicht Auslöser des Mini-Crashs der Marvell Technology-Aktie waren Medienberichte, denen zufolge der Chipkonzern über eine Übernahme des Photonikspezialisten Lumentum Holdings verhandelt. Weitere Details ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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