Enormes Potential: Millennial Potash: Neue Bohrung stärkt das Potenzial von Banio

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Neue Bohrdaten von Millennial Potash deuten auf rund 120 Meter kumulierte Kalimineralisierung hin. Das Banio-Projekt in Gabun könnte seine Ressourcenbasis erweitern; Laboranalysen stehen noch aus.

Anzeige/Werbung - Im Auftrag von Millennial Potash Corp. SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, ist Herausgeberin und unterhält mit Millennial Potash Corp. einen entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrag. Erstveröffentlichung: 30. Oktober 2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich.

Liebe Leserinnen und Leser,

die Nähe zur Atlantikküste ist einer der wesentlichen potenziellen Vorteile des Projekts Banio von Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) im Südwesten Gabuns. Eine vergleichsweise kurze Verbindung zu einem geplanten Tiefseehafen könnte Zugang zu den internationalen Düngemittelmärkten verschaffen - ein relevanter Gesichtspunkt für einen Rohstoff, bei dem die Transportkosten ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor sind. Die Realisierung dieses Potenzials hängt von erfolgreicher Planung, Genehmigung und Finanzierung der Infrastruktur ab. Das kanadische Unternehmen entwickelt Banio als zusätzliche Bezugsquelle für Kali, einen für die Landwirtschaft unverzichtbaren Nährstoff.

Laut Meldung vom 20. Oktober 2026 hat die Bohrung BA-006 rund 40 Meter zusätzliche Kalimineralisierung angetroffen. Nach vorläufiger Kernaufnahme summieren sich die kaliführenden Horizonte damit auf ungefähr 120 Meter. Ob und in welchem Umfang dies die Mineralressourcen erweitert, hängt von den Laborergebnissen und der anschließenden geologischen Modellierung ab.

Zusätzliche Kalihorizonte westlich der Ressource wecken Aufmerksamkeit

Die Bohrung BA-006 erreichte eine Endteufe von 735,32 Metern. Im August hatte Millennial bei 674 Metern Bohrtiefe noch rund 80 Meter gemeldet; der vorläufige Wert von 120 Metern entspricht rechnerisch einem Zuwachs von 50 Prozent. Die 120 Meter sind eine kumulierte Mächtigkeit.

Quelle: Millennial Potash

Nach Unternehmensangaben durchteufte BA-006 rund neun Evaporitzyklen (II bis X), jeweils mit Kalimineralisierung. Die Zyklen IX und X wurden auf dem Projekt erstmals angetroffen. Die Bohrkerne zeigen Carnallit im Wechsel mit Halit. Detaillierte Kernaufnahme, Bohrlochgeophysik und Probenaufbereitung liefen zum Meldungsdatum noch; die Analysen sollen beim Saskatchewan Research Council erfolgen.

Die Bohrung liegt rund vier Kilometer westlich von BA-001 und westlich der Ressourcenfläche von 2025, näher an den geplanten Standorten der Aufbereitungsanlage und des Tiefseehafens. Laut Unternehmen deutet sie auf eine Fortsetzung der Kalihorizonte nach Westen hin.

Banio: Milliarden-Tonnen-Ressource mit klaren Kategorien

Die Ressourcenschätzung mit Stichtag 11. November 2025 umfasst 648,2 Millionen Tonnen "gemessene" (Measured) und 1,80 Milliarden Tonnen "angezeigte" (Indicated) Ressourcen. Die Gehalte liegen bei 15,7 bzw. 15,6 Prozent KCl; hinzu kommen 3,56 Milliarden Tonnen "abgeleitete" (Inferred) Ressourcen mit 15,6 Prozent KCl. Die Kategorien weisen unterschiedliche geologische Sicherheit auf; Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und belegen für sich allein keinen wirtschaftlichen Abbau.

Die Ressource besteht überwiegend aus Carnallitit, mit einem kleinen Anteil an höhergradigem Sylvinit. Die mineralogischen Unterschiede sind für Abbau und Aufbereitung relevant. Ob BA-006 die Ressourcenbasis ergänzt, hängt von verlässlichen Laborgehalten und einer aktualisierten Modellierung ab; Millennial Potash (WKN: A3DXEK) strebt bis Ende 2026 eine neue Ressourcenschätzung an.

Millennial Potash hält seit April 2026 80 Prozent an Banio. Die übrigen 20 Prozent sollen nach Einreichung der Machbarkeitsstudie gegen weitere Bar- und Aktienzahlungen folgen.

Weitere Bohrungen und nächste geologische Schritte

Zum Zeitpunkt der Meldung vom 20. Oktober wurde BA-007 nordwestlich von BA-006 gebohrt. Für BA-008 war der obere Bohrabschnitt fertiggestellt; die Kernbohrung sollte nach Abschluss von BA-007 beginnen. Die weiteren Bohrungen prüfen Mächtigkeit, Tiefe und seitliche Kontinuität der Kalihorizonte.

US-Unterstützung und kurze Exportwege als strategische Vorteile

Neben den geologischen Fortschritten gewinnt Banio durch seine internationale Einbindung an Bedeutung. Die US-Entwicklungsbank DFC stellt bis zu 3 Millionen US-Dollar für die Machbarkeitsstudie bereit. Laut Vereinbarung vom Juli 2025 fließen die Mittel nach Meilensteinen, sind zinsfrei und unbesichert und sollen zurückgezahlt werden, sobald Millennial die Finanzierung für den Minenbau erreicht.

Das Engagement der U.S. International Development Finance Corporation (DFC) dokumentiert das amerikanische Interesse an zusätzlichen Kaliquellen; die DFC begründet es mit der Ernährungssicherheit in Afrika und mit US-Wirtschaftsinteressen. Es handelt sich um Unterstützung der Studienphase, nicht um eine Zusage zur Finanzierung des Minenbaus.

Quelle: Millennial Potash

Am 10. September 2026 besuchte zudem eine Delegation von US-Diplomaten unter Leitung von Susan N'Garnim, der amtierenden Geschäftsträgerin der US-Botschaft in Gabun, das Projekt. Laut Unternehmen besichtigten die Vertreter Camp und Logistik, informierten sich über den Stand der Machbarkeitsstudie und sahen sich Bohrkerne von BA-006 an.

Ein weiterer Vorteil könnte sich aus der Lage ergeben: Banio liegt im Südwesten Gabuns nahe der Atlantikküste. Im Februar 2026 vergrößerte die Explorationsgenehmigung Haute Banio die Projektfläche um rund 20 Prozent auf rund 1.500 Quadratkilometer. Die neue Lizenz umfasst 261,39 Quadratkilometer, darunter Küstenbereiche und mögliche Infrastrukturkorridore.

Für einen künftigen Kaliproduzenten sind Transportkosten ein wesentlicher Faktor. Banio könnte über eine vergleichsweise kurze Verbindung zu einem geplanten Tiefseehafen verschiffen; laut Chairman Farhad Abasov soll ein Dritter den Hafen bei Mayumba finanzieren, bauen und betreiben. Laut Abasov laufen Gespräche mit Agrarunternehmen in den USA, Brasilien und Asien. Voraussetzung bleiben erfolgreiche Planung, Genehmigung und Finanzierung der Infrastruktur.

Machbarkeitsstudie als wirtschaftlicher Lackmustest

Millennial Potash (WKN: A3DXEK) arbeitet an einer endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS), die bis Ende 2026 fertiggestellt sein soll. Laut Meldung vom 20. Oktober treibt Micon International die Studie gemeinsam mit Zenito Ltd. und Agapito Associates LLC voran; ERCOSPLAN unterstützt mit geologischer Expertise und bei den Bohrungen. Laut Meldung vom 13. Januar 2026 untersucht die Studie ein Solution-Mining-Verfahren, bei dem Kaliumsalze unterirdisch gelöst und als Sole gefördert werden.

Quelle: Millennial Potash

Als Basisszenario nannte Millennial im Januar 2026 eine Produktion von 800.000 Tonnen pro Jahr. Das ist eine Studienannahme, keine bestehende Kapazität. Die DFS soll die technischen Annahmen sowie Investitions- und Betriebskosten konkretisieren.

Anzeige/Werbung, bezahlt von Millennial Potash. Wir veröffentlichen diesen entgeltlichen Beitrag, produziert von Commodity-TV, im Auftrag von Millennial Potash.

Quelle: Interview mit dem CEO von Millennial Potash auf Commodity-TV

Fazit: Millennial Potash vor wichtigen Meilensteinen

Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) hat mit BA-006 die Kalimineralisierung in Banio auf kumuliert rund 120 Meter erweitert. Zusammen mit der großen bestehenden Ressource, der Beteiligung von 80 Prozent und der DFC-Studienfinanzierung entsteht eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung.

Besonders relevant ist, dass die jüngsten Bohrergebnisse aus einem Bereich westlich der bisherigen Ressourcenfläche stammen. Hinzu kommt die strategische Bedeutung zusätzlicher Kaliquellen außerhalb der etablierten Produzentenländer.

Als Nächstes stehen die Laborergebnisse zu BA-006, die neue Ressourcenschätzung und die DFS bis Ende 2026 an. Erst die Studie wird zeigen, ob Banio wirtschaftlich tragfähig ist.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Millennial DFC, 9. Juli 2025 · DFC, 9. Juli 2025 · Millennial Ressourcenschätzung, 17. November 2025 · Millennial Technischer Bericht, 29. Dezember 2025 · Millennial DFS-Start, 13. Januar 2026 · Millennial Haute Banio, 24. Februar 2026 · Millennial 80 Prozent, 15. April 2026 · Millennial BA-006, 26. August 2026 · Millennial US-Besuch, 15. September 2026 · Millennial BA-006, 20. Oktober 2026 · Global Business Reports, Interview mit Farhad Abasov, September 2026

Intro Bild: KI generiert

Redaktionelle Quellenbasis und Methodik

Informationsstand der Unternehmensdaten: 26. Oktober 2026; redaktionelle Nachprüfung: 28. Oktober 2026. Primärquellen sind die Meldungen von Millennial Potash Corp. vom 9. Juli 2025 (DFC), 17. November und 29. Dezember 2025 (Ressourcenschätzung und technischer Bericht), 13. Januar 2026 (Beginn der DFS), 24. Februar 2026 (Haute Banio), 15. April 2026 (80-Prozent-Beteiligung) sowie 26. August, 15. September und 20. Oktober 2026 und ein Interview von Global Business Reports mit Chairman Farhad Abasov (September 2026); die Links stehen in der Quellenzeile. Die Meldungen des Unternehmens wurden bis zum 28. Oktober 2026 auf neuere Veröffentlichungen geprüft. Eine unabhängige geologische, metallurgische oder wirtschaftliche Nachprüfung der Unternehmensdaten fand nicht statt.

Bildquellen: Millennial Potash Corp.

Disclaimer und Haftungshinweis

Anzeige/Werbung und Auftrag. Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Marketing- und Kommunikationsmitteilung im Auftrag von Millennial Potash Corp. (TSXV: MLP; OTC: MLPNF; FSE: X0D; ISIN: CA60041F1018; WKN: A3DXEK). Erstellt und veröffentlicht wird er von der SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, die mit dem Emittenten einen entgeltlichen, erfolgsunabhängigen Investor-Relations-Beratervertrag unterhält. Der Beitrag ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine persönliche Anlageberatung, kein Wertpapierangebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren. Persönliche Anlageziele oder die Risikotragfähigkeit der Leser werden nicht geprüft.

Autor und Interessenkonflikte. Der Text wurde von einem freien Journalisten erstellt, der von der SRC swiss resource capital AG vergütet wird. Nach aktualisierter Auskunft vom 27. Oktober 2026 hält der freie Journalist Aktien von Millennial Potash Corp.; seine Netto-Long-Position beträgt WENIGER ALS 0,5% DES AUSGEGEBENEN GRUNDKAPITALS. Daraus ergibt sich ein zusätzlicher finanzieller Interessenkonflikt; künftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Nach bestätigter Auskunft halten die SRC swiss resource capital AG und mit ihr verbundene Unternehmen weder Aktien noch Optionen, Warrants, Zertifikate, Derivate oder sonstige Long- oder Short-Positionen in Wertpapieren von Millennial Potash Corp. Die entgeltliche IR-Beziehung von SRC mit dem Emittenten begründet ein wirtschaftliches Interesse an einer positiven Darstellung und damit einen Interessenkonflikt. Der Emittent ist nicht mit 5% oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Der Emittent hat den Beitrag vor Veröffentlichung zur Durchsicht erhalten; danach wurden keine Änderungen vorgenommen.

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Technische Daten und Quellen. Die Darstellung basiert überwiegend auf öffentlichen Angaben des Emittenten. Die technischen Angaben der Meldung vom 20. Oktober 2026 wurden laut Unternehmen von Peter J. MacLean, Ph.D., P.Geo., als Qualified Person gemäß NI 43-101 geprüft und gebilligt; er ist Director der Gesellschaft und damit nicht unabhängig. Dies stellt keine Billigung dieses Beitrags dar. SRC hat keine eigene Ressourcenschätzung, unabhängige Bohrdatenprüfung, metallurgische Untersuchung, Machbarkeitsstudie oder Unternehmensbewertung durchgeführt. Die beschriebenen Mineralressourcen sind keine Mineralreserven; für Banio liegen weder Mineralreserven noch eine abgeschlossene Machbarkeitsstudie vor. Die Kernaufnahme zu BA-006 ist vorläufig; Laborergebnisse standen zum Redaktionsstand noch aus.

Risiken und zukunftsgerichtete Aussagen. Aussagen über Ressourcenwachstum, die DFS, Produktionskapazität, Solution Mining, Hafeninfrastruktur und mögliche Kosten- oder Logistikvorteile beruhen auf Planungen und Annahmen. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich abweichen. Zu den wesentlichen Risiken zählen unter anderem unsichere Gehalte und Kontinuität der Lagerstätte, technische Umsetzbarkeit, Genehmigungen, Umweltauflagen, Bau und Betrieb, Kapitalbedarf und Verwässerung, Kali- und Energiepreise, Wechselkurse sowie politische und rechtliche Rahmenbedingungen in Gabun. Der vollständige Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Regulatorische Einordnung. Die Transparenzangaben orientieren sich, soweit einschlägig, an Art. 20 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014, der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958, §§ 85 und 86 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sowie an kanadischen Vorschriften zur Investor-Relations-Kommunikation. Diese Bezugnahme bedeutet nicht, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die British Columbia Securities Commission (BCSC) oder eine andere Aufsichtsbehörde den Beitrag geprüft oder gebilligt hat; die Einordnung richtet sich nach dem tatsächlichen Inhalt und der Verbreitung.

KI-Unterstützung und Aktualität. Bei Recherche, Auswertung, Strukturierung und sprachlicher Bearbeitung wurden KI-gestützte Systeme als redaktionelle Hilfsmittel eingesetzt. Die redaktionelle Verantwortung und die menschliche Schlussprüfung liegen bei der SRC swiss resource capital AG. Der Informationsstand ist der 26. Oktober 2026 (redaktionell nachgeprüft am 28. Oktober 2026); eine routinemäßige Aktualisierung ist nicht vorgesehen, gesetzliche Berichtigungspflichten bleiben unberührt.

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