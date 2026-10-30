Ungeachtet der Megatrends Künstliche Intelligenz, Robotik und E-Mobilität kommt es in der Q3-Berichtssaison zu kernigen Überraschungen auf der positiven und auch negativen Seite. Für Investoren verschmelzen HighTech-Trends rasant zu einer technologischen Super-Welle, die an den Berichtstagen aber auch keine Gnade kennt. Alphabet verliert 13 % in 24 Stunden, bei ServiceNow sind es sogar 26 % - da schauen gute Charts schnell wieder schlecht aus. Aber an gesunden Konsolidierungsphasen im Herbst mangelt es eigentlich nie, die Frage lautete in den letzten Jahren nur: Wann wieder aufspringen? Denn die gewaltige Gewinnaufwertung wird sich nach aktuellen Analystenaussagen auch in 2027 ff. fortsetzen. Unternehmen mit einem hohen Automatisierungsgrad melden bereits signifikante Margensprünge und untermauern das hohe strukturelle Wachstum. Beobachter begrüßen daher das temporäre Luftablassen, denn bei guten Titeln sind das meist Kaufkurse. Institutionelle Investoren nutzen das aktuelle Bewertungsniveau bereits, um ihre Portfolios gezielt mit hochskalierbaren Technologiewerten aufzuladen. Wer genau analysiert, entdeckt die richtigen, mittelfristigen Einstiegspunkte auch bei hoher Volatilität.

Enthaltene Werte: CA32057N1042,US02079K1079,US02079K3059,CNE100006CQ4,NL00150001Q9

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