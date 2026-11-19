Der unter Druck geratene Traditions-Sportartikelkonzern Puma sucht mit frischem Wind und Anteilseigner aus China sowie einem harten Umbau den Anschluss, während der Windkraftriese Nordex, trotz Rekordergebnissen und cleveren Zukäufen, an der 40 EUR-Marke kämpft. Zu guter Letzt könnte der visionäre Wasserstoff- und Robotikspezialist First Hydrogen vor einem möglichen charttechnischen Befreiungsschlag stehen. Erfahren Sie, welche Chancen und Risiken in diesen Papieren lauern und wo sich der Einstieg für risikobewusste Investoren jetzt wirklich auszahlen könnte. Vielleicht gibt es ja noch ein zusätzliches Weihnachtsgeschenk!

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.