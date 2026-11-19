Der unter Druck geratene Traditions-Sportartikelkonzern Puma sucht mit frischem Wind und Anteilseigner aus China sowie einem harten Umbau den Anschluss, während der Windkraftriese Nordex, trotz Rekordergebnissen und cleveren Zukäufen, an der 40 EUR-Marke kämpft. Zu guter Letzt könnte der visionäre Wasserstoff- und Robotikspezialist First Hydrogen vor einem möglichen charttechnischen Befreiungsschlag stehen. Erfahren Sie, welche Chancen und Risiken in diesen Papieren lauern und wo sich der Einstieg für risikobewusste Investoren jetzt wirklich auszahlen könnte. Vielleicht gibt es ja noch ein zusätzliches Weihnachtsgeschenk!Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de