AEVIS VICTORIA SA
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Medienmitteilung
Interlaken, 30. Oktober 2026
AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) - MRH Switzerland setzte sein Wachstum im dritten Quartal 2026 fort. Das Unternehmen profitierte von einem Anstieg der Durchschnittspreise und einer starken Auslastung in den Flaggschiff-Häusern.
MRH Switzerland AG, die Hotelsparte von AEVIS VICTORIA SA, wuchs in den ersten neun Monaten 2026 erneut. Der Umsatz erreichte CHF 159.5 Mio., was einem Anstieg von 1.3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das dritte Quartal bestätigte die solide Geschäftsentwicklung - mit einer besonders deutlichen Beschleunigung im September.
Per 30. September 2026 stiegen die Erlöse aus den Übernachtungen um 1.8% auf CHF 95.7 Mio. Der Durchschnittspreis pro Zimmer erhöhte sich um 5.4% auf CHF 607, während der Ertrag pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) um 5.1% auf CHF 348 zunahm. Die Zimmerauslastung blieb mit 57.4% stabil.
Diese Entwicklung untermauert die Fähigkeit von MRH Switzerland, das hochwertige Angebot erfolgreich zu positionieren und die Strategie des qualitativen Wachstums fortzusetzen. Der Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Durchschnittspreise und des Ertrags pro verfügbarem Zimmer.
Besonders positive Dynamik im dritten Quartal
Mehrere Hotels des Portfolios trugen zu dieser Entwicklung bei. Das Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa in Interlaken erzielte in den ersten neun Monaten einen Umsatz von CHF 43.9 Mio. (+3.5%); der Durchschnittspreis pro Zimmer stieg um 6.6%. La Réserve Eden au Lac Zurich verzeichnete ein Umsatzwachstum von 4.4%, während das AlpenGold Hotel Davos seinen Umsatz um 10.1% steigerte.
Ausblick
Weitere Informationen:
Über MRH Switzerland AG
Über Michel Reybier Hospitality
Über AEVIS VICTORIA SA
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