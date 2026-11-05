AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Freiburg, 5. November 2026
AEVIS VICTORIA SA: Anhaltendes Umsatzwachstum im dritten Quartal 2026
Konsolidierter Bruttoumsatz um 8.2% gestiegen (organisch +7.7%), getragen vom Gesundheitsbereich. Nettoumsatz stabil bei CHF 789.4 Mio., auf vergleichbarer Basis +0.6%.
In den ersten neun Monaten 2026 erzielte AEVIS VICTORIA SA einen konsolidierten Bruttoumsatz von CHF 972.7 Mio. (9M 2025: CHF 899.2 Mio.), was einer Zunahme von 8.2% entspricht. Der Nettoumsatz, die massgebliche Kennzahl der Gruppe, belief sich auf CHF 789.4 Mio. (9M 2025: CHF 789.9 Mio.) und blieb damit stabil (-0.1%). Bereinigt um Konsolidierungskreiseffekte und die 2025 verbuchten Wohnungsverkäufe in Zermatt stieg er um 0.6%.
Der Anstieg des Bruttoumsatzes ist hauptsächlich auf den Ausweis der Honorare der Belegärztinnen und Belegärzte von Swiss Medical Network zurückzuführen. Diese werden im Bruttoumsatz erfasst und anschliessend als Drittleistungen weitergegeben; sie beliefen sich auf CHF 183.3 Mio. (9M 2025: CHF 109.3 Mio.). Der Nettoumsatz, der diese Honorare nicht enthält, ist die massgebliche Kennzahl der Gruppe.
Gesundheit: solides Wachstum und Integration von Radiologia Ticino
Der Spitalbereich erzielte einen Bruttoumsatz von CHF 632.9 Mio. (+12.2%) und einen Nettoumsatz von CHF 466.3 Mio., was einem leichten Rückgang von 0.5 % entspricht (+0.8% ohne Privatklinik Lindberg). Der ambulante Bereich verzeichnete einen Bruttoumsatz von CHF 91.6 Mio. (+6.2%) und einen Nettoumsatz von CHF 80.0 Mio. (+5.2%), wovon CHF 4.4 Mio. auf Radiologia Ticino entfallen.
Die Verlagerung der medizinischen Tätigkeiten der Privatklinik Lindberg in die Privatkliniken Bethanien (Zürich) und Belair (Schaffhausen) ist abgeschlossen; das Kantonsspital Winterthur hat die Räumlichkeiten per 1. Oktober 2026 übernommen. Die positiven Effekte dieser Massnahme werden ab dem Geschäftsjahr 2027 voll zum Tragen kommen. Die kontinuierliche Verbesserung der Rentabilität in den ersten neun Monaten bildet zusammen mit den umgesetzten Restrukturierungsmassnahmen eine solide Basis für den Rest des Geschäftsjahres 2026 und für 2027.
Hotellerie: höhere Durchschnittspreise und Beschleunigung gegen Ende der Periode
Immobilien: Mieteinnahmen um 12.2 % gestiegen
Für weitere Informationen
Über AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life
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2428694 05.11.2026 CET/CEST