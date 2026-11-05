Freiburg - Die Beteiligungsgesellschaft Aevis Victoria hat in den ersten neun Monaten 2026 einen nahezu unveränderten Nettoumsatz erzielt. Während das Spital- und Hotelgeschäft leicht zulegten, gingen die Einnahmen im Immobiliengeschäft zurück. Der Nettoumsatz sank von Januar bis September um 0,1 Prozent auf 789 Millionen Franken, wie Aevis am Donnerstag mitteilte. Bereinigt um Veränderungen bei den zum Konzern gehörenden Gesellschaften und die Wohnungsverkäufe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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