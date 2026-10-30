Freiburg - Die Hotelsparte von Aevis Victoria, MRH Switzerland, hat den Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 um 1,3 Prozent auf 159,5 Millionen Franken gesteigert. Im dritten Quartal beschleunigte sich das Wachstum, insbesondere im September. Die Erlöse aus Übernachtungen nahmen um 1,8 Prozent auf 95,7 Millionen Franken zu, wie die Gruppe am Freitag mitteilte. Der durchschnittliche Zimmerpreis stieg um 5,4 Prozent auf 607 Franken, der Ertrag pro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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