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Die HUAWEI WATCH D3 feiert auf der ISH-ECS 2026 ihr Debüt und bringt fortschrittliche Blutdruckmessung in den Alltag



30.10.2026 / 08:00 CET/CEST

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DUBAI, VAE, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Das 31. International Society of Hypertension Scientific Meeting und die 17. Emirates Cardiac Society Annual Conference (ISH-ECS 2026) fanden vom 22. bis 25. Oktober 2026 in Dubai statt. Als bedeutende internationale Fachveranstaltung zum Thema Bluthochdruck brachte die Konferenz führende Organisationen und Experten aus aller Welt zusammen, um die neuesten Forschungsergebnisse und Entwicklungen im Bereich der Prävention und Behandlung von Bluthochdruck zu erörtern. Internationale Experten präsentierten Forschungsergebnisse, die sie mithilfe der tragbaren Blutdruckmessgeräte der HUAWEI WATCH D-Serie gewonnen hatten, und hoben dabei das Potenzial der Wearable-Technologie zur Unterstützung der Blutdrucküberwachung und -behandlung hervor. Huawei, ein Mitglied der International Society of Hypertension (ISH), stellte auf der Veranstaltung zudem seine neu eingeführte HUAWEI WATCH D3 vor. Am Huawei-Ausstellungsstand hatten die Besucher die Gelegenheit, die medizinischen Blutdruckmessfunktionen des neuen Geräts in verschiedenen Szenarien hautnah zu erleben und sich ein genaueres Bild davon zu machen, wie fortschrittliche Wearable-Technologie die Blutdrucküberwachung im Alltag bequemer und zugänglicher machen kann. Huawei richtet Innovationsfonds für tragbare Blutdrucktechnologie ein, um die Forschung voranzutreiben Bluthochdruck ist weltweit eine der häufigsten chronischen Erkrankungen und ein führender Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Trotz Fortschritten bei Prävention und Behandlung sind die Blutdruckkontrollraten weltweit nach wie vor niedrig, was die Notwendigkeit einer effektiveren Überwachung und Behandlung unterstreicht. Um die weitere Forschung auf diesem Gebiet zu unterstützen, hat Huawei in Zusammenarbeit mit der ISH den Innovationsfonds für tragbare Blutdruckmesstechnologie ins Leben gerufen. Der Fonds konzentriert sich auf zwei Kernbereiche: die tragbare Blutdruckmessung und das tragbare Blutdruckmanagement. Er zielt darauf ab, Innovationen zu fördern, neue Anwendungsmöglichkeiten für Wearable-Technologie zu erschließen und Fortschritte bei der Prävention und Behandlung von Bluthochdruck weltweit zu unterstützen. Auf der Konferenz wurden Forscher eingeladen, die die ersten drei Projekte leiten, die aus über 80 Bewerbungen für eine Förderung ausgewählt wurden, um ihre Arbeit vorzustellen. An den Projekten sind Forscher der Universität Colombo in Sri Lanka und der Universität Edinburgh im Vereinigten Königreich, des Volkskrankenhauses der Universität Peking in China sowie der Universität Cambridge im Vereinigten Königreich beteiligt. Die Fördermittel werden die weitere Forschung zum Blutdruckmanagement unter Verwendung von Geräten der HUAWEI WATCH D-Serie unterstützen. Airbag-basierte Wearables finden Anerkennung in Leitlinien zur Hypertonie Im Zuge der fortschreitenden Entwicklung der tragbaren Gesundheitstechnologie finden am Handgelenk getragene Blutdruckmessgeräte mit aufblasbaren Manschetten und oszillometrischer Messtechnik zunehmend Anerkennung in der internationalen medizinischen Fachwelt. Diese Geräte wurden in mehreren internationalen Leitlinien und Konsenserklärungen von Experten behandelt, darunter in der Konsenserklärung der Europäischen Gesellschaft für Hypertonie (European Society of Hypertension) zu tragbaren, oszillometrischen Blutdruckmessgeräten in Form einer Armbanduhr: Konsensuserklärung, den ISH Global Hypertension Practice Guidelines 2026 und den HOPE Asia Network Asian Hypertension Guidelines. Diese Veröffentlichungen würdigen die potenzielle Rolle validierter oszillometrischer Armbandgeräte bei der Blutdruck-Selbstmessung. Experten auf der Konferenz erörterten zudem die Bedeutung dieser Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf zukünftige klinische Anwendungen. In China wurde die oszillometrische Blutdruckmessung am Handgelenk erstmals in die Chinese Guidelines for the Prevention and Management of Hypertension (Ausgabe 2024) aufgenommen. Gleichzeitig empfahlen die Expert Recommendations for Ambulatory Blood Pressure Measurement Using Wearable Devices den Einsatz intelligenter, nach internationalen Standards validierter tragbarer Geräte für die ambulante Blutdrucküberwachung. Zusammengenommen spiegeln diese Entwicklungen die wachsende internationale Anerkennung der Rolle wider, die tragbare Technologien bei der Behandlung von Bluthochdruck spielen können. Im Rahmen der Innovationsveranstaltung "HUAWEI Wearable Technology" und der HUAWEI WATCH D3-Erlebnisveranstaltungen stellten Experten von HUAWEI die Technologien und Anwendungen vor, die dem Ansatz des Unternehmens für ein umfassendes Gesundheitsmanagement zugrunde liegen. Internationale Bluthochdruckspezialisten teilten zudem ihre Sichtweisen zur HUAWEI WATCH D3 und deren Potenzial, die Blutdruckmessung zugänglicher zu machen. Professor Wang Jiguang, Präsident der Chinesischen Gesellschaft für Bluthochdruck, merkte an: "Innovationen wie die minimal störende ABPM und die Erinnerungsfunktion zur Umgebungsüberwachung der HUAWEI WATCH D3 könnten inspirierend sein, um eine neue Richtung dafür vorzugeben, wie das Blutdruckmanagement der Zukunft automatisiert und nahtlos über tragbare Geräte in den Alltag integriert wird." Professor George Stergiou, Präsident der International Society of Hypertension, beschrieb die Huawei Watch D3 als ein neuartiges, zuverlässiges tragbares Gerät, das Einblicke in Blutdruckprofile und -muster liefert. Er wies zudem darauf hin, dass die Europäische Gesellschaft für Hypertonie (ESH) und die ISH den klinischen Einsatz validierter Blutdruckmessgeräte mit Handgelenkmanschette befürworten und gleichzeitig weitere Forschung zu deren Umsetzung in der klinischen Praxis fordern. Professor Maryam Al Saeed von der Mohammed Bin Rashid University of Medicine and Health Sciences erklärte: "Dubai Health und Huawei arbeiten gemeinsam an einer klinischen Forschungsinitiative zur Bewertung nicht-invasiver Wearable-Technologie für die frühzeitige Erkennung des Diabetesrisikos. Dabei werden reale Gesundheitsdaten genutzt, um die personalisierte Prävention voranzutreiben, eine proaktive Gesundheitsversorgung zu ermöglichen und die langfristigen Gesundheitsergebnisse in verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu verbessern." HUAWEI WATCH D3 vereint Überwachung mit Alltagskomfort Gong Yuansong, Vice President der Produktlinie "Smart Wearable and Sports Health" (Lösungen und Ökosystem) bei Huawei, hielt auf der Konferenz eine Grundsatzrede. Er hob einen zunehmenden Wandel in der Einstellung zur persönlichen Gesundheit hervor, wobei die Menschen sich zunehmend von der reinen Behandlung hin zu proaktiver Überwachung und frühzeitiger Prävention bewegen. Auch das Blutdruckmanagement entwickelt sich weiter und geht über einzelne Messungen und Krankenhausbesuche hinaus, um Teil der täglichen Gesundheitsroutine zu werden. Er fügte hinzu: "Intelligente Wearables und umfassende Funktionen zur Gesundheitsanalyse, wie beispielsweise Gesundheitsübersichten, Trends und Bereitschaftswerte, versprechen, den Nutzern dabei zu helfen, ihre Gesundheitsspanne zu verstehen und schrittweise Maßnahmen zu ergreifen, um diese zu verbessern." Die HUAWEI WATCH D3 ist die neueste Ergänzung des gesundheitsorientierten Wearable-Portfolios von Huawei. Als dritte Generation der am Handgelenk getragenen Blutdruckmessgeräte von Huawei vereint sie professionelle Messfunktionen mit einem leichten Design und Funktionen, die das tägliche Blutdruckmanagement unterstützen. Ausgestattet mit der oszillometrischen Messtechnologie mit ultra-schmalem Luftkissen führt die HUAWEI WATCH D3 zudem einen neuen Modus zur Blutdruckmessung vor und nach dem Training ein. Durch die Erfassung von Blutdruckveränderungen als Reaktion auf körperliche Aktivität hilft diese Funktion den Nutzern, potenziell abnormale Reaktionen zu erkennen, und liefert relevante Erkenntnisse und Empfehlungen, um ein sichereres und fundierteres Training zu ermöglichen. Dieser Modus ist der erste seiner Art in der Branche, der die EU-CE-Zertifizierung gemäß der Medizinprodukteverordnung (MDR) sowie die Registrierung als Medizinprodukt der Klasse II in China erhalten hat. HUAWEI hat zudem eine Partnerschaft mit dem Ruijin-Krankenhaus, das der Medizinischen Fakultät der Shanghai Jiao Tong-Universität angegliedert ist, geschlossen, um die "Minimally Disruptive ABPM"-Studie zu starten. Die Forschungsinitiative soll durch Partnerschaften mit lokalen Forschungseinrichtungen auch auf Länder wie Saudi-Arabien und Malaysia ausgeweitet werden. Die Studie untersucht einen hybriden Messansatz, der die ganztägige Photoplethysmographie (PPG)-Überwachung mit präzisen, auf Airbag-Technologie basierenden oszillometrischen Messungen zur Kalibrierung kombiniert. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Anzahl der erforderlichen Manschettenmessungen von 27 auf 7 zu reduzieren und so dazu beizutragen, Störungen während der ambulanten Blutdruckmessung zu minimieren. Der Überwachungsansatz bietet den Nutzern zudem einen detaillierten Überblick über ihre Blutdruckverläufe, einschließlich 24-Stunden-, Tages- und Nachtdurchschnittswerten sowie Diagrammen, die zeigen, wie sich ihr Blutdruck im Laufe des Tages verändert. Diese Erkenntnisse können den Nutzern helfen, ihre Blutdruckverläufe besser zu verstehen, und unterstützen das langfristige Blutdruckmanagement. Vom akademischen Austausch bis hin zur technologischen Innovation unterstrich die ISH-ECS 2026 das wachsende Potenzial von Wearables, das Blutdruckmanagement zu revolutionieren. Mit Innovationen wie der HUAWEI WATCH D3 bringt Huawei fortschrittliche Funktionen zur Gesundheitsüberwachung über den klinischen Bereich hinaus in den Alltag und hilft den Menschen dabei, eine proaktivere Rolle bei der Gestaltung ihrer eigenen Gesundheit zu übernehmen. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-huawei-watch-d3-feiert-auf-der-ish-ecs-2026-ihr-debut-und-bringt-fortschrittliche-blutdruckmessung-in-den-alltag-302924685.html



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