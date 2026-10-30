Bern - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat in den ersten neun Monaten 2026 einen hohen Milliardengewinn erzielt. Das dritte Quartal alleine war ebenfalls sehr positiv. Laut Mitteilung vom Freitag betrug der Gewinn für die Neunmonats-Periode 44,2 Milliarden Franken. Nach einem Plus von 25,2 Milliarden im ersten Semester resultierte im dritten Jahresviertel damit ein Gewinn von rund 19 Milliarden Franken. Während die Nationalbank in den ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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