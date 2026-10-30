TOKYO (dpa-AFX) - Hankyu Hanshin Holdings, Inc. (9042.T), the Japanese multinational conglomerate, Friday reported lower earnings for the first half compared to the same period last year, on higher deferred income taxes. However, revenue increased by 7.1 percent.
Half yearly earnings decreased 2.4 percent to ¥52.56 billion or ¥224.99 per share from ¥53.88 billion or ¥226.23 per share last year.
Deferred income taxes grew to ¥4.65 billion from ¥762 million previous year.
Nonetheless, revenue rose to ¥641.45 billion from ¥598.83 billion previous year.
Today, shared closed at ¥4500, up 3% on the Tokyo Stock Exchange.
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