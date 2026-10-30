NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Fresenius mit einem Kursziel von 55,20 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Anlagestory des Medizinkonzerns, die in den vergangenen zwei bis drei Jahren von operativen Verbesserungen, Schuldenabbau und Portfoliobereinigungen bestimmt worden sei, dürfte sich künftig in Richtung weiterer Portfolio-Optimierung bis hin zur kompletten Trennung von Kabi und Helios verschieben, schrieb David Adlington am Donnerstag. Zudem sollten erhebliche Chancen im Bereich Biosimilare über das Jahr 2030 hinaus in den Fokus rücken. Fresenius bleibe sein europäischer Branchenfavorit./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 23:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000FRE5EN2
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