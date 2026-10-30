NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Evotec nach einer Anpassung des Bewertungsmodells vor den endgültigen Zahlen von 10 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Charles Weston wies in einem am Freitag vorliegenden Kommentar mit dem Stempel "Speculative Risk" allerdings auf erhöhte Risiken bei einem Investment in den Wirkstoffforscher hin. Er bleibt grundsätzlich aber optimistisch, weil er 2027 mit deutlich geringeren Verlusten und 2028 mit einer deutlichen Profitabilität rechnet./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:45 / EDT

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