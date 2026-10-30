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SANHA GmbH & Co. KG: Deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum in den ersten neun Monaten 2026



30.10.2026 / 09:00 CET/CEST

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SANHA GmbH & Co. KG: Deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum in den ersten neun Monaten 2026 Umsatzerlöse steigen inklusive BTE um 26,9 % auf 120,1 Mio. Euro; SANHA-Kerngeschäft wächst organisch um 9,2 %

EBITDA mit 17,7 Mio. Euro und EBIT mit 12,1 Mio. Euro deutlich über Vorjahr

Ausblick Gesamtjahr 2026 bestätigt: Einstelliges Umsatzwachstum im Kerngeschäft, inklusive BTE deutlich darüber, bei leicht steigendem EBITDA und EBIT Essen, 30. Oktober 2026 - Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme, hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 trotz eines weiterhin anspruchsvollen und geopolitisch unsicheren Marktumfeldes ihre Umsatzerlöse deutlich gesteigert und das operative Ergebnis gegenüber dem Vorjahresniveau verbessert. Die Umsatzerlöse stiegen in den ersten neun Monaten einschließlich der erstmals konsolidierten BTE Biegetechnik Engineering GmbH auf 120,1 Mio. Euro und lagen damit um 26,9 % über dem Vorjahr (94,6 Mio. Euro). BTE trug hierzu rund 17 Mio. Euro bei. Das SANHA-Kerngeschäft wuchs organisch um 9,2 % und damit erwartungsgemäß etwas weniger dynamisch als im ersten Halbjahr (+12,5 %). Zurückzuführen ist das Wachstum insbesondere auf das Industriegeschäft sowie auf die positive Entwicklung in Frankreich, den Benelux-Staaten, Tschechien, der Slowakei, Polen und in Südamerika. In Deutschland bleibt die Nachfrage insgesamt verhalten, erhielt jedoch positive Impulse: Die Baugenehmigungen stiegen im ersten Halbjahr 2026 um 15,1 %, und das im Juli verabschiedete Gebäudemodernisierungsgesetz wirkt sich bereits positiv auf den Heizungsmarkt aus, insbesondere im Bereich der Wärmepumpen. Das Renovierungsgeschäft, auf das rund 70 % der Nachfrage entfallen, entwickelt sich weiterhin stabil und sorgt für eine gute Auslastung im Handwerk. Zudem steigt die Nachfrage nach bleifreien Kupferlegierungen im Vorfeld des EU-weiten Verbots bleihaltiger Werkstoffe in Trinkwasserinstallationen ab dem 31. Dezember 2026 deutlich an. Durch das breite Produktportfolio und die Unabhängigkeit von regionalen wie Branchenentwicklungen verzeichnet SANHA insgesamt eine wachsende Geschäftsentwicklung. Der Rohertrag (ohne Währungskurserträge) erhöhte sich mit 69,8 Mio. Euro deutlich gegenüber dem Vorjahreswert von 57,4 Mio. Euro, die Rohertragsmarge lag bei 58,1 % (Vorjahr: 60,7 %). Das EBITDA stieg trotz höherer Personalaufwendungen und sonstiger betrieblicher Aufwendungen um 2,1 Mio. Euro auf 17,7 Mio. Euro (Vorjahr: 15,6 Mio. Euro), was einer EBITDA-Marge von 14,7 % (Vorjahr: 16,5 %) entspricht. Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich trotz gestiegener Abschreibungen auf 12,1 Mio. Euro nach 11,1 Mio. Euro im Vorjahr, entsprechend einer Marge von 10,1 % (Vorjahr: 11,7 %). Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens: "Wir freuen uns, dass wir unseren positiven Geschäftsverlauf auch im dritten Quartal fortsetzen konnten und auch organisch ein deutliches Wachstum verzeichnen. Unsere breite Aufstellung über Regionen, Branchen und Produkte macht uns auch in einem geopolitisch unsicheren Terrain widerstandsfähig. Mit unserer Vorreiterrolle bei bleifreien Kupferlegierungen, der anhaltend stabilen Nachfrage nach Industrielösungen sowie ersten Impulsen im Inlandsgeschäft sehen wir uns gut gerüstet für die nächsten Monate. Für das Gesamtjahr bestätigen wir dementsprechend unseren Ausblick eines einstelligen Umsatzwachstums im Kerngeschäft, inklusive BTE deutlich darüber, bei leicht steigendem EBITDA und EBIT." Über SANHA Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller von Rohrleitungssystemen. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung, unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das Unternehmen aus Essen hat rund 850 Mitarbeiter und ist weltweit in über 60 Ländern aktiv. In fünf Werken in Deutschland und im europäischen Ausland werden rund 14.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt. Investor Relations / Presse:

Jonas Schneider, Fabian Kirchmann

IR.on AG

Telefon: 0221-914097-0

E-Mail: SANHA@ir-on.com



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