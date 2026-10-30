Nyon - O!deal ist eine neue Schweizer Flash-Sale-Plattform, die in vier Sprachen verfügbar ist. Für Marken ist die Schweiz oft ein geschlossener Kreis: Verkäufe erfordern Werbung, und Werbung erfordert Verkäufe. Unabhängig von ihrer Grösse können Marken ihre Angebote auf O!deal ohne Gebühren oder Provisionen einreichen. Die Plattform kauft die akzeptierten Produkte ein, verkauft sie über einen Zeitraum von einem bis sieben Tagen und kümmert sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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