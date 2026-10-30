Bussnang - Der Zugbauer Stadler Rail hat einen Folgeauftrag aus Finnland erhalten. Das staatliche Bahnunternehmen Railstock Finland bestellt 21 weitere elektrische Flirt-Züge. Die vierteiligen Niederflurzüge werden speziell für die klimatischen Bedingungen in Finnland ausgerüstet, wie Stadler Rail am Freitag mitteilte. Sie verfügten unter anderem über vergrösserte Schneepflüge, eine Fussbodenheizung und eine verbesserte Wärmedämmung. Sie sollen bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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