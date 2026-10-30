Der Q3-Earnings-Call von AIXTRON hat unsere positive Einschätzung der Nachfrage bestätigt: Das Management erwartet, dass der Auftragseingang von rund 275 Mio. EUR pro Quartal in den nächsten zwei bis drei Quartalen mindestens auf diesem Niveau bleibt. Allerdings haben sich die Lieferzeiten auf rund zwölf Monate verlängert. Damit wird das Tempo, mit dem AIXTRON und seine Zulieferer die Produktion hochfahren können, zum entscheidenden Faktor für das Umsatzwachstum 2027. Gleichzeitig verzögert die begrenzte Verfügbarkeit größerer InP-Substrate den Umstieg auf größere Wafer, wodurch die Kunden länger auf kleineren Wafern produzieren und entsprechend mehr Anlagen benötigen. Die Bruttomarge von 48% aus Q3 dürfte sich angesichts eines weniger günstigen Produkt- und regionalen Mixes in Q4 kaum wiederholen lassen. Wir nehmen daher unsere jüngste Anhebung der Bruttmargenprognose für 2026 zurück. Unterdessen gewinnt die Erholung in der Leistungselektronik an Fahrt, insbesondere bei GaN. Für uns ist klar: An der Nachfrage mangelt es nicht. Entscheidend wird sein, wie schnell AIXTRON gemeinsam mit seinen Zulieferern die Produktion hochfahren und die Aufträge in Umsatz umsetzen kann. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von 45,00 EUR. AIXTRON wird am 1. Dezember 2026 auf der German Select IX Conference präsentieren. Bitte registrieren Sie sich unter: https://research-hub.de/events/registration/2026-12-01-10-30/AIXA-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/aixtron-se





© 2026 mwb research