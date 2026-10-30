DJ Tesco verkauft tschechisches und slowakisches Geschäft an Ahold Delhaize

Von Aimee Look

DOW JONES--Tesco verkauft seine Geschäfte in Tschechien und der Slowakei für netto 1,2 Milliarden Euro an Ahold Delhaize. Der niederländische Lebensmittelhändler will seine Präsenz in Europa ausbauen.

Die britische Supermarktkette teilte am Freitag mit, erwartet werde, dass der jetzt vereinbarte Verkauf an Ahold in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres abgeschlossen werde. Nötig seien dazu noch behördliche Genehmigungen.

Auf cash- und schuldenfreier Basis hat das Geschäft laut Tesco einen Gesamtwert von 1,7 Milliarden Euro.

Ahold will seine Position in Mittel- und Südosteuropa durch den Zukauf stärken; das in Amsterdam börsennotierte Unternehmen erwartet neben zusätzlichem Umsatz auch positive Synergien.

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October 30, 2026 04:29 ET (08:29 GMT)

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