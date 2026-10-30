FRANKFURT (dpa-AFX) - Höhere Ölpreise sowie schwache Vorgaben von den Börsen in den USA und Asien haben den deutschen Aktienmarkt am Freitag etwas belastet. Am Vorabend nach US-Börsenschluss hatten die vielbeachteten Technologiekonzerne Amazon und Intel mit ihren Quartalszahlen enttäuscht. Im Blick stehen am Nachmittag Inflationsdaten aus Deutschland.

Der Dax sank zuletzt um 0,1 Prozent auf 26.003 Punkte, nachdem er tags zuvor das höchste Niveau seit Anfang September erreicht und am Ende ein Plus von 1,3 Prozent verzeichnet hatte. Damit deutet sich für den Dax ein Wochengewinn von mehr als drei Prozent an.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Freitagvormittag um 0,4 Prozent auf 30.684 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,6 Prozent.

Die Ölpreise stiegen angesichts wachsender Sorgen über einen möglichen erneuten Militärschlag der USA im Iran zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit April. Seit längerem wird über mögliche neue Angriffe der USA und Israels gegen den Iran nach den US-Parlamentswahlen spekuliert, die an diesem Dienstag stattfinden.

Ein positives Urteil in einem Glyphosat-Prozess trieb die Aktien von Bayer an der Dax-Spitze um weitere 3,5 Prozent nach oben. Bereits am Donnerstag hatten sie kräftig zugelegt. Eine Geschworenen-Jury im US-Bundesstaat Missouri hatte in einem Glyphosat-Prozess zugunsten von Bayer geurteilt. Jefferies-Analyst Michael Leuchten sprach von einem ermutigenden Gerichtserfolg.

Der Chemiekonzern Evonik stellt sich gegen das Übernahmebegehren des größeren Wettbewerbers BASF . Nach Prüfung sei entschieden worden, nicht in Verhandlungen einzutreten, teilte Evonik mit. Der Vorstand sei aber bereit zu einem rein informativen und vertraulichen Austausch mit BASF, in dem beide Seiten ihre Positionen erläutern könnten. Die Evonik-Papiere sanken um 0,6 Prozent, während die BASF-Titel um 0,3 Prozent zulegten.

Puma verbuchte im dritten Quartal einen Umsatzrückgang von 5 Prozent. Der Nettoverlust verringerte sich etwas zum Vorjahr. Puma erwartet für 2026 weiter einen währungsbereinigten Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich, grenzte jedoch die Spanne beim operativen Ergebnis ein. Die Anteilsscheine des Sportartikelherstellers standen mit einem Kursplus von 6,3 Prozent an der MDax-Spitze.

Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy erhöhte nach den Zahlen für die ersten neun Monate erneut seine Ergebniszielspanne für 2026. An dem im August angehobenen Umsatzziel hält das Unternehmen fest. Die SFC-Papiere drehten nach einem positiven Handelsauftakt ins Minus und verloren zuletzt 1,2 Prozent./edh/jha/

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