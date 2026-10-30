Zürich - Die Aussichten für die Schweizer Konjunktur bleiben solide. Das Konjunkturbarometer des KOF Instituts ist zuletzt zwar leicht gesunken, notiert aber nach wie vor auf einem überdurchschnittlich hohen Wert. Im Oktober 2026 sank das KOF-Konjunkturbarometer um 1,5 auf 107,6 Punkte, wie das KOF Institut der ETH Zürich am Freitag mitteilte. Dabei wurde der Vormonatswert vom September mit 109,1 Punkten bestätigt. Leichte EintrübungDamit hat sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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