Wiesbaden - Die Inflationsrate wird im Oktober deutlich gesunken sein, von 3,3 Prozent im Vormonat auf nunmehr unter drei Prozent. Das zeigen Regionaldaten aus den Bundesländern.



Demnach sank die jährliche Teuerungsrate im größten Bundesland NRW von 3,3 auf 2,7 Prozent, in Bayern von 3,2 auf 2,8 Prozent und in Niedersachsen von 3,3 auf 2,9 Prozent. Bei drei Prozent oder mehr liegt die jährliche Inflationsrate unter den Bundesländern, die bereits Daten veröffentlicht haben, nur noch im Saarland, wo sie von 3,8 auf 3,3 Prozent sank, und in Sachsen-Anhalt, wo aus 3,4 Prozent im Vormonat nun 3,0 Prozent wurden.



Hauptverantwortlich für den Rückgang dürfte der sogenannte "Tankrabatt" der Bundesregierung sein, der seit dem 1. Oktober in Kraft ist. In mehreren Bundesländern gingen den Statistischen Landesämtern zufolge die Kraftstoffpreise im Vergleich zum Vormonat zurück, auch wenn sie im Vorjahresvergleich weiter deutlich anzogen.



Das Statistische Bundesamt veröffentlicht seine Schätzung für Oktober gegen 14 Uhr. Auf Basis der Regionaldaten ist mit einem Rückgang auf 2,7 bis 2,9 Prozent zu rechnen, im Mittel demnach auf 2,8 Prozent.





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