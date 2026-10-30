Zürich - Die Helvetica Life Investment Foundation hat den Aufbau ihrer Anlagegruppe «Nachhaltiges Suburbanes Wohnen Schweiz» im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 weiter vorangetrieben. Per 30. September 2026 umfasst das Portfolio acht Objekte mit einem Gesamtwert von 113,7 Millionen Franken. Der Nettoinventarwert pro Anspruch stieg im Berichtszeitraum um 2,6 % auf 1'026.22 Franken. Vom 2. November bis 11. Dezember 2026 wird die Anlagegruppe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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