Wiesbaden - Die deutsche Wirtschaft ist trotz Belastungen durch den Iran-Krieg und das Niedrigwasser im Sommer überraschend gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im dritten Quartal zum Vorquartal um 0,2 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Daten errechnet hat. Damit zeichnet sich zunehmend ein robustes Wachstum der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr ab. Im dritten Quartal legten die Konsumausgaben nach Angaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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