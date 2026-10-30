Es war ein rabenschwarzer Tag für Twilio-Aktionäre. Am gestrigen Donnerstag crashte die Twilio-Aktie nachbörslich um über -20% und fiel fast auf ein neues 3-Monatstief. Hat der Cloud-Kommunikationsspezialist mit seinen Quartalszahlen für eine so große Enttäuschung gesorgt und können Anleger hier nun ein Schnäppchen machen? Immer noch dynamisches Wachstum Nein, von enttäuschenden Zahlen kann überhaupt nicht die Rede sein. Twilio hat mit seinen Quartalszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de