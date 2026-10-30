FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.10.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS GSK PRICE TARGET TO 1750 (1800) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HALEON PRICE TARGET TO 360 (410) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 2425 (2400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WPP PRICE TARGET TO 400 (375) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS ACG METALS PRICE TARGET TO 2300 (2400) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS CENTRAL ASIA METALS PRICE TARGET TO 150 (190) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 1005 (1040) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 117 (121) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS SYLVANIA PLATINUM PRICE TARGET TO 148 (159) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WPP PRICE TARGET TO 480 (470) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS HALEON PRICE TARGET TO 390 (420) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HALEON TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 310 (320) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 3490 (3440) PENCE - 'BUY' - DZ BANK RAISES SHELL PRICE TARGET TO 54 (43) EUR - 'BUY' - GOLDMAN CUTS HALEON PRICE TARGET TO 400 (460) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 134 (133) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 299 (275) PENCE - 'SELL' - JPMORGAN CUTS HALEON PRICE TARGET TO 290 (295) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RPT/CITIGROUP RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3900 (3200) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 670 (690) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SHELL PRICE TARGET TO 4100 (3750) PENCE - 'NEUTRAL'
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