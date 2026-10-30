Eine Woche voller Börsen-Highlights steht bevor: Hochkarätige Quartalszahlen, wichtige Konjunkturdaten und die US-Kongresswahlen könnten die Märkte kräftig in Bewegung bringen. Von Apple und AMD über Rheinmetall bis zur Deutschen Telekom - für Anleger gibt es vom 2. bis 6. November zahlreiche Termine, die über die weitere Richtung der Aktienkurse entscheiden könnten. Apple und Palantir eröffnen am Montagabend eine Woche, in der kaum ein Tag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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