Offerten, Verträge, Lohnabrechnungen und Kundendaten - in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) läuft ein Grossteil der vertraulichen Kommunikation noch immer über das E-Mail-Postfach. Gleichzeitig setzen viele Betriebe auf kostenlose Dienste, deren Geschäftsmodell nicht selten auf der Auswertung von Daten beruht. Bleibt die Frage, ob das noch zeitgemäss ist und wie Unternehmen ihre Korrespondenz besser schützen können. Was verlangt das neue Datenschutzgesetz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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