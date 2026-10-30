FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics von 70 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Insgesamt liege der Halbleiterkonzern gut in der Spur für ein starkes Jahr 2027, schrieb Johannes Schaller in einem am Freitag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0000226223
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