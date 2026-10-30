Die Shell-Aktie ist seit gut vier Monaten nicht mehr zu bremsen und kletterte am gestrigen Donnerstag auf ein neues Allzeithoch. Ist dem Ölmulti denn noch mehr zuzutrauen oder sollten Anleger langsam die Reißleine ziehen? Fabelhafte Ergebnisse Wie angesichts der seit Monaten hohen Öl- und Gaspreise nicht anders zu erwarten war, lieferte Shell hervorragende Zahlen für das dritte Quartal 2026 ab, die die Erwartungen der Analysten deutlich übertrafen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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