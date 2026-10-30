Die PUMA-Aktie legt am Freitag kräftig zu. Trotz eines weiteren Umsatzrückgangs und roter Zahlen im dritten Quartal setzen Anleger auf Fortschritte beim Konzernumbau. Die Aktie stieg zeitweise um rund sechs Prozent.Umsatz weiter rückläufig PUMA erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 1,78 Milliarden Euro. Währungsbereinigt gingen die Erlöse um 6,3 Prozent zurück. Besonders schwach entwickelten sich Nordamerika und Europa. Gleichzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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