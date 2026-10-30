Schloss Wachenheim AG,
Trier
ISIN: DE0007229007
bisheriges Segment: Regulierter Markt - General Standard
künftiges Segment: Freiverkehr - Scale
Änderung ab 04. Nobember 2026
Frankfurt am Main, den 30. Oktober 2026
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
Trier
ISIN: DE0007229007
bisheriges Segment: Regulierter Markt - General Standard
künftiges Segment: Freiverkehr - Scale
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